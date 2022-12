Novos explosivos são encontrados em área de mata do Distrito Federal

Da Redação

A bomba foi detonada e os outros objetos foram apreendidos pelas autoridades

Novos materiais explosivos foram encontrados pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), em uma área de mata no Gama, nesse domingo (25). Além das bombas, havia coletes balísticos e capas de coletes. De acordo com as autoridades, esse foi o segundo caso envolvendo explosivos na capital federal - no sábado (24), um homem foi preso após deixar bombas na região do aeroporto de Brasília.

As autoridades encontraram os objetos após receberam uma denúncia. Equipes da PM foram para o local de mata e constataram que se tratava de um artefato explosivo.

O local foi isolado para que o esquadrão de bombas do Batalhão de Operações Especiais pudesse realizar o trabalho de detonação.

De acordo com a polícia, os artefatos foram destruídos na DF-290 por volta das 22h30, com uma detonação controlada. Os coletes balísticos foram apreendidos e levados à 20ª Delegacia de Polícia (Gama) para registro da ocorrência.



Outro caso de bomba

O explosivo encontrado no sábado (24) foi desativado pelo esquadrão de bombas próximo ao aeroporto de Brasília. O empresário George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, foi preso pela Polícia Civil (PCDF) após ter confirmado envolvimento na tentativa de explosão.

Na noite deste domingo (25), ele foi transferido para o Complexo Penitenciário da Papuda, depois de ter a prisão preventiva mantida em audiência de custódia. No carro e no apartamento alugado por ele no Sudoeste, os policiais encontraram um arsenal, com roupas camufladas, munições, espingardas e artefatos explosivos.

Com informações do R7.

