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DESASTRE NA VENEZUELA

Novo terremoto atinge a Venezuela e autoridades já confirmam 188 mortos

O número de desaparecidos ainda é incerto, mas plataformas criadas por civis contabilizam entre 30 mil e 40 mil pessoas desaparecidas

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.06.2026, 20:24:59 Editado em 25.06.2026, 20:24:51
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Novo terremoto atinge a Venezuela e autoridades já confirmam 188 mortos
Autor Diante da situação, a presidente interina, Delcy Rodríguez, decretou estado de emergência no país - Foto: Reprodução/Prensa Presidencial/VTV

Um novo terremoto de magnitude 4,0 atingiu a Venezuela na tarde desta quinta-feira (25), de acordo com a Fundação Venezuelana de Investigações Sismológicas (FUNVISIS). O tremor ocorreu por volta das 15h14 (horário local) em Bachaquero, estado de Zulia, a aproximadamente 300 km de Yumare, onde foi registrado o epicentro dos abalos de 7,2 e 7,5 nesta quarta-feira (24). Segundo o órgão, o evento é uma réplica dos terremotos anteriores, com intensidade considerada leve na escala Richter.

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Até o momento, as autoridades venezuelanas contabilizam 188 mortes em decorrência dos abalos sísmicos que atingiram a costa norte do país. O número de desaparecidos ainda é incerto, mas plataformas criadas por civis contabilizam entre 30 mil e 40 mil pessoas sumidas. O governo ainda não divulgou um balanço oficial. Diante da situação, a presidente interina, Delcy Rodríguez, decretou estado de emergência na Venezuela.

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O governo venezuelano também decretou "zona de desastre" em La Guaira, região mais afetada pelos tremores. O chanceler do Irã afirmou que o país está pronto para ajudar a Venezuela, e o Papa Leão XIV doou 100 mil euros às vítimas. Enquanto isso, venezuelanos seguem em busca de cerca de 40 mil desaparecidos, segundo levantamentos civis.

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