Novo terremoto atinge a Turquia nesta segunda (27); saiba mais

Desde a grande catástrofe, mais de 6 mil tremores secundários foram registrados no país

Um novo terremoto atingiu a Turquia nesta segunda-feira (27). O epicentro do tremor aconteceu em Yesilyurt, na região de Malatya, também afetada pelo terremoto no último dia 06 de fevereiro. De acordo com o prefeito, Mehmet Cinar, até o momento não há registro de vítimas.

Desde a grande catástrofe, mais de 6 mil tremores secundários foram registrados no país. A magnitude do novo terremoto foi de 5,7 graus, de acordo com o Centro de Pesquisas Geológicas dos Estados Unidos (USGS). Já o Centro Sismológico Euromediterrâneo, aponta magnitude de 5,5.

A força do tremor desta segunda-feira (27) é significantemente menor que a do terremoto do dia 06/02, que atingiu magnitude de 7,8. Milhares de prédios e cidades quase inteiras ficaram destruídas na região Central da Turquia e no Norte da Síria. Mais de 173 mil prédios foram total ou parcialmente destruídos só na Turquia, segundo o governo.

O presidente turco, Recep Tayip Erdogan, muito criticado pela resposta lenta, tem culpado construtoras de edifícios, que não seguiam os protocolos antiterremoto, pela destruição. Nesta segunda-feira (27), o governo afirmou que mais 184 pessoas suspeitas de não cumprir com os protocolos foram presas.

A Turquia concluiu na semana passada as operações de resgate em quase todas as províncias após o terremoto que atingiu o país e a Síria. As buscas serão mantidas apenas nas duas províncias mais atingidas pelo tremor que deixou mais de 46 mil mortos apenas na Turquia.

