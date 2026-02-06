Leia a última edição
Novo milionário: aposta leva sozinha prêmio de R$ 141 milhões da Mega

O próximo concurso, que será sorteado no sábado (07) irá distribuir um prêmio de R$ 40 milhões

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.02.2026, 09:27:12 Editado em 06.02.2026, 09:27:09
Autor Os números sorteados foram: 01 - 02 - 05 - 14 - 18 - 32 - Foto: Adriany Freitas/TNonline

Uma aposta de São Gonçalo (RJ) acertou as seis dezenas do concurso 2.969 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (5). O vencedor irá receber o prêmio de R$ 141.844.705,71.

📰 LEIA MAIS: Aposta de Apucarana acerta 15 dezenas e leva R$ 620 mil na Lotofácil

Os números sorteados foram: 01 - 02 - 05 - 14 - 18 - 32

172 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 26.187,86 cada.

10.322 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 719,30 cada.

O próximo concurso irá distribuir um prêmio de R$ 40 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado no sábado (7).

apostas Loteria mega sena prêmio rio de janeiro São Gonçalo sorteio
