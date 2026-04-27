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Novo descarrilamento afeta operação na Linha 9?Esmeralda; é o segundo incidente desde março

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 07:36:00 Editado em 27.04.2026, 07:47:27
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Um descarrilamento parcial de um trem da Linha 9-Esmeralda, operada pela ViaMobilidade, ainda provocava reflexos na circulação na manhã desta segunda-feira, 27. O incidente ocorreu por volta das 22h40 de domingo, 26, nas imediações da estação Berrini, na zona sul de São Paulo.

Este é o segundo episódio de descarrilhamento na linha desde março quando um trem descarrilou na estação Varginha.

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Segundo a concessionária, um dos carros descarrilou no sentido Osasco, levando à operação em via única no trecho. Em nota, a empresa afirmou que não houve feridos e que o desembarque dos passageiros foi realizado com apoio das equipes de atendimento.

Para reduzir os impactos, o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) foi acionado, com a disponibilização de ônibus para atender o trajeto entre as estações Granja Julieta e Pinheiros.

Equipes de manutenção permanecem no local e atuam para a liberação total da via. As causas do descarrilamento ainda são apuradas.

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descarrilamento Linha 9Esmeralda
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