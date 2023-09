Novo ciclone no Sul traz virada no tempo e queda nas temperaturas

Depois de um domingo (24/9) marcado por recordes de temperaturas altas, grande parte do Brasil deve continuar enfrentando um "calorão" durante a última semana de setembro. No entanto, entre a terça (26) e a quarta-feira (27), a formação de um novo ciclone extratropical em alto mar, próximo à costa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, vai ajudar a intensificar ainda mais as instabilidades sobre a região Sul do país, afirma o Climatempo.

Áreas do sul, leste, litoral, região da Grande Porto Alegre e extremo norte do Rio Grande do Sul, ficam em alerta. A tendência é do afastamento do ciclone já na quarta-feira (27). Em Santa Catarina, com a formação do ciclone, as nuvens de temporais são reforçadas e parte do leste e sul catarinense ficam em alerta para chuva volumosa. Curitiba, capital do Paraná, onde a expectativa para o domingo foi de 42°C, deve marcar apenas 18°C na quinta-feira (28).

Conforme as previsões para esta semana, a região Sul enfrentará, além da queda das temperaturas com a chegada do novo ciclone extratropical, rajadas de vento de 60 km/h a 80 km/h e pancadas de chuvas com granizo. Santa Catarina e o Paraná poderão sofrer com pancadas de chuvas e temporais isolados de vento e granizo em diferentes pontos. Na quarta, a frente fria associada ao ciclone vai avançar pelos dois estados com chuva mais ampla, especialmente em Santa Catarina, aponta o MetSul Metereologia.

Apesar de o Rio Grande do Sul também ficar em estado de alerta por causa do ciclone, para as regiões Norte e Leste do estado, gradualmente, o tempo começa a melhorar antes de uma sequência de dias de sol e tempo firme a partir de quinta com o afastamento do ciclone.

*Com informações g1.

