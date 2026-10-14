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Novo ciclone extratropical deve se formar perto do Brasil e causar mais temporais no Sudeste

Escrito por Redação (via Agência Estado)
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Um novo ciclone extratropical deve se formar próximo ao litoral da região Sudeste entre a noite de quinta-feira, 15, e a madrugada de sexta-feira, 16, trazendo mais chuvas e ar frio para a região e para partes do Nordeste e do Centro-Oeste do Brasil.

O sistema deve originar fortes chuvas principalmente nos quatro Estados do Sudeste e no Mato Grosso do Sul, antes de seguir em direção ao Nordeste e às outras unidades federativas do Centro-Oeste. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as tempestades devem continuar em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo durante a quinta e a sexta.

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O órgão colocou aviso laranja de perigo para tempestades em praticamente toda a região Sudeste. De acordo com o Inmet, as temperaturas permanecem amenas na capital paulista, com mínima de 17°C e máxima de 24°C na quinta-feira, 15. Nas demais capitais, o tempo fica abafado, com máxima de 28°C em Belo Horizonte (MG) e de 29°C no Rio de Janeiro (RJ) e em Vitória (ES).

O ciclone extratropical é um sistema meteorológico de baixa pressão atmosférica que se forma a partir do avanço de uma massa de ar polar (fria) sobre regiões onde predominam massas de ar quente. O fenômeno pode provocar chuvas intensas, ventos fortes e queda de temperatura.

O sistema se estabelece no limite entre essas diferentes massas de ar, região onde se formam as frentes frias e quentes, criando o que os meteorologistas chamam de zona de conflito atmosférico.

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O fenômeno pode trazer condições perigosas, com ventos que chegam a 200 km/h. As chuvas costumam ser volumosas e cobrir áreas extensas, associadas principalmente à parte quente do sistema. Em situações de alta umidade, podem ocorrer tempestades severas, com granizo e até tornados.

De acordo com o Inmet, o ciclone deve se formar próximo à costa das regiões Sul e Sudeste, inicialmente com núcleo relativamente frio e não muito organizado. Em seguida, deve passar rapidamente por uma breve fase de núcleo mais aquecido, antes de voltar a apresentar características de núcleo frio profundo.

O sistema deve avançar sobre águas progressivamente mais frias. Essa evolução do ciclone é compatível com a manutenção de características extratropicais e deve favorecer a entrada de ar frio sobre o centro-sul do Brasil, sobretudo no próximo final de semana.

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