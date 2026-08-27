Novo achado arqueológico paralisa obras da estação 14-Bis na Linha 6-Laranja do metrô em SP

Um novo achado arqueológico levou à paralisação nas obras da estação 14 Bis-Saracura, na Linha 6-Laranja, do metrô, na região da Bela Vista, na capital paulista. De acordo com a concessionária Linha Uni, foram encontrados vestígios associados às práticas de religião de matriz africana no local, a 2,2 metros de profundidade. Ainda não há prazo para a retomada dos trabalhos.

O achado foi comunicado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A equipe técnica do órgão está analisando o material.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Linha Uni informou que aguarda as diretrizes do Iphan sobre o tratamento a ser dado aos materiais encontrados. "Somente a partir dessa definição será possível replanejar o sequenciamento das atividades no local", diz, em nota.

As novas descobertas relatadas ao Iphan incluem alicerces de uma edificação, estruturas de drenagem e vestígios do que teria sido um cômodo, contendo feixes de gravetos amarrados, porções de anil e outros artefatos possivelmente usados em rituais religiosos africanos. No local, anteriormente habitado por africanos escravizados e seus descendentes, funcionou também a antiga quadra da escola de samba Vai-Vai.

O novo relatório arqueológico aponta que o sítio Saracura/Vai-Vai se estende além das áreas originalmente escavadas no canteiro de obras. O documento, entregue em julho ao Iphan, descreve a descoberta de novas estruturas e conjuntos de artefatos na chamada Área 6, localizada ao lado da Área 4, onde já haviam sido encontrados vestígios históricos nos últimos anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No mês passado, entraram em funcionamento as seis primeiras estações da Linha 6-Laranja, entre Perdizes, na zona oeste, e João Paulo I, na norte. A obra era para ter ficado pronta em outubro de 2025, mas um imprevisto no solo da estação Higienópolis-Mackenzie fez o prazo ser prorrogado.

Em outubro deste ano, a Linha 6-Laranja ganha mais duas estações: Brasilândia e Itaberaba-Hospital Vila Penteado, na zona norte. Também ficou para o próximo ano o trecho entre Perdizes e São Joaquim. O prazo para a conclusão do traçado é até outubro de 2027. A Estação 14-Bis-Saracura, porém, pode ficar para depois desse prazo por causa das descobertas arqueológicas.

Quilombo do Saracura no início do século 19

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O primeiro achado arqueológico ocorreu durante as escavações da estação 14-Bis, na Linha 6-Laranja, no ano de 2022. As obras da estação foram interrompidas em janeiro de 2023 para o estudo e resgate dos materiais. No total, em uma área de 880 metros quadrados, foram encontrados 110 mil itens de interesse que agora são analisados em laboratório.

Os vestígios estavam a três metros de profundidade e os especialistas acreditam que a maior parte do material tenha sido deixada por quilombolas, descendentes de escravos. No início do século 19, a região era ocupada por descendentes de africanos e abrigou o Quilombo do Saracura.