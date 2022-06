Nove dicas para criar e-mails que convertem; saiba mais

Da Redação

Criar um e-mail marketing que converta pode ser uma tarefa desafiadora para muitas pessoas. Para resolver este problema, é necessário entender um pouco de marketing e utilizar as boas práticas do mercado para fazer melhores campanhas para o seu negócio.

O e-mail é um ótimo canal de conversão. Isso acontece porque esse é um canal direto com o cliente e se torna uma boa forma de fazer negócios. Para tanto, é preciso que você saiba aproveitar este canal da melhor maneira e aumentar a sua conversão.

Quando o usuário está aberto a fazer negócios com a sua empresa, ele confia a você um contato importante, que é seu e-mail.

Sabendo disso, já adiantamos que o ideal é contar com uma ferramenta profissional, como o e-mail corporativo Hostinger, por exemplo, para que suas ações de marketing direto sejam realmente efetivas e positivas.

Portanto, saiba a seguir as melhores dicas para aproveitar este contato para aumentar o potencial deste canal.

1. Saiba o objetivo da sua campanha

O primeiro passo para criar e-mails que convertem é saber o objetivo da sua campanha. O que você quer do seu usuário? Uma inscrição no seu canal? Que ele use o cupom que você está enviando? Que ele se inscreva em um evento gratuito que você irá proporcionar?

Tenha seu objetivo em mente antes de criar o e-mail. Isso é importante para que você seja mais positivo nas suas palavras e não deixe dúvidas do motivo do seu contato.

Ninguém deseja receber um e-mail só por receber, pois cada vez mais as pessoas prezam pela praticidade na comunicação. A internet e o desenvolvimento das novas tecnologias surgiram para facilitar a vida das pessoas e o conteúdo do seu e-mail não pode ser diferente. O que nos leva a próxima dica!

2. Ajude a sua audiência

Antes de pedir alguma coisa em troca, ofereça algo. É interessante que o seu conteúdo esteja ali para auxiliar a sua audiência com algum problema que ela esteja passando.

Dessa forma, você desperta a vontade de retribuir no usuário, o que pode ser crucial para o seu call to action funcionar.

Por isso, prepare um conteúdo com cupons, conteúdos gratuitos, dicas importantes e mais. Para tal, é interessante que você conheça o seu público e saiba suas dores para entender qual a melhor forma de ajudar a partir do seu conteúdo.

Depois de conhecê-lo, você vai saber ao certo o que pode fazer para ajudá-lo. Cada parte da jornada do cliente necessita de um tipo de conteúdo e é importante que ele seja relevante para cada estágio.

Falaremos da jornada do cliente mais abaixo, mas antes é preciso focar em outros detalhes importantes do seu e-mail que precisam ser considerados. fonte: pexels.com Falaremos da jornada do cliente mais abaixo, mas antes é preciso focar em outros detalhes importantes do seu e-mail que precisam ser considerados

3. Não crie algo muito longo

Como já dissemos, o seu conteúdo deve ser prático e passar a mensagem da forma mais eficiente possível. Portanto, ele deve ser algo capaz de prender a atenção do usuário do começo ao fim. Portanto, não crie algo muito longo que possa ser abandonado no meio da leitura.

Depois de estabelecido o objetivo e você descobrir o que pode ajudar seu cliente, crie um conteúdo certeiro que vai ajudá-lo sem que ele precise se esforçar muito para isso.

Essa dica serve para todo conteúdo que você for fazer, então saiba editar sua publicação para que ela passe a mensagem de forma concisa.

Existe também outra forma de prender a atenção do usuário e ajudar na criação de e-mails que convertem. E é disso que tratamos no próximo assunto.

4. Utilize outras formas de linguagem

Você não precisa focar somente no texto para criar um e-mail. O ideal é que também sejam usadas outras formas de linguagem que vão ajudar o seu público a entender melhor a mensagem. Por isso, diversifique o modo como você propaga o seu conteúdo.

Com isso, é possível usar vídeos curtos, GIFs, imagens, infográficos, mencionar artigos do seu blog e muito mais. Escolha a forma mais fácil e inteligente de passar a sua mensagem para que o usuário não se sinta entediado com o seu conteúdo.

5. Call to Action é importante

O call to action é parte importante do seu e-mail. E como você tem um objetivo, é preciso deixar claro as próximas ações que o usuário deve tomar. Por isso, chamar o cliente para a ação é algo que não pode faltar em um e-mail que converte.

Para isso, insira alguns botões de inscrição ou para que o cliente possa aproveitar a oportunidade que você está oferecendo. Tente não parecer desesperado distribuindo botões para todos os lados, mas coloque-os de forma clara e explícita dentro do seu conteúdo para que as pessoas saibam o que fazer.

6. Um bom título é fundamental

O título do seu e-mail é fundamental porque pode ser a diferença entre um e-mail aberto e outro que foi direto para a lixeira. O título deve despertar a curiosidade do usuário para que ele tenha interesse em abrir o e-mail e interagir com o conteúdo que você preparou.

Entretanto, é importante que o seu título esteja alinhado com o conteúdo relacionado com o estágio da jornada em que o cliente se encontra. Dessa forma, você será certeiro em aumentar a taxa de abertura dos seus e-mails e caminhar rumo a melhores resultados de conversão.

7. Acompanhe a jornada do cliente

A jornada do cliente é o processo em que o usuário percorre desde a descoberta do problema, passando pela consideração da solução e efetuando a compra de um produto. Em cada estágio da jornada, o cliente deve receber um tipo de conteúdo específico que o ajuda a avançar.

Acompanhar a jornada, segmentando suas listas de e-mail para categorizar cada lead em um estágio é essencial para que a sua estratégia de e-mail marketing seja efetiva. Não adianta você chegar oferecendo cupons de desconto para usuários que nem ao menos sabem qual é o problema.

Por isso, desenvolva e-mails condizentes com a jornada do cliente e aumente as chances de conversão.

8. Faça testes

Os testes do seu e-mail são importantíssimos para entender como o seu público reage ao seu conteúdo. Ao enviar um conteúdo para um determinado segmento de leads, você pode diversificar essa entrega, criando dois tipos de e-mail e fazendo testes para entender qual deles converte mais. Esses são os famosos testes A/B.

Dessa forma, você consegue entender o comportamento do seu lead, além de saber quais estratégias estão funcionando e quais precisam de um pouco mais de atenção. fonte: Freepik/Ilustração Dessa forma, você consegue entender o comportamento do seu lead, além de saber quais estratégias estão funcionando e quais precisam de um pouco mais de atenção

9. Tenha um e-mail profissional



Ter um e-mail profissional para o seu negócio aumenta muito as chances de abertura do seu e-mail. Além de trazer credibilidade, um e-mail profissional ajuda a diminuir a possibilidade de você cair na caixa de spam, além de trazer mais segurança ao usuário que vai clicar no seu botão de call to action.

Pense bem: você compraria algo, por melhor que pareça, vindo de um e-mail desconhecido? Teria coragem de colocar seus dados de cartão? Muitos usuários analisam esses detalhes que fazem toda diferença na hora da tomada de decisão.

Por isso, dê uma olhada nas opções de e-mail corporativo da Hostinger, da HostGator e outras empresas que oferecem serviços de hospedagem de email.

Por meio do email profissional, você consegue criar diversas contas, inclusive uma exclusiva para suas estratégias de e-mail marketing.

Gostou das dicas para aumentar as chances de criar e-mails que convertem? Deixe o seu comentário nos contando quais as práticas que você mais utiliza no dia a dia do seu marketing.