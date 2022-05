Novas feiras criativas se espalham por SP após flexibilização do isolamento social

Da Redação

Com a retomada econômica e do setor criativo após a flexibilização do isolamento social, feiras e bazares do setor têm se espalhado por espaços públicos e privados das regiões centrais e bairros de São Paulo, como Chácara Santo Antônio, Butantã e Bom Retiro. Ao menos oito novos eventos estrearam desde outubro, somando-se aos já consolidados, com foco em reunir produções autorais de gastronomia, artes, design e outros segmentos.

continua após publicidade .

Todos têm entrada gratuita. Em parte das iniciativas, a localização também está entre os atrativos, seja por levar a população para áreas verdes, seja por abrir espaços privados ao público em geral, como o salão de festas do Edifício Planalto - localizado no 25º andar do ícone projetado pelo construtor Artacho Jurado, com vista para o centro paulistano.

Entre os expositores e organizadores ouvidos pelo Estadão, a primavera das feiras criativas ocorre após dois anos de dificuldades motivadas pela pandemia e a entrada de novos produtores no setor, por vezes advindos de outras áreas após perderem a renda com a chegada da covid-19. O pontapé para a retomada ocorreu em agosto, com a Feira das Feiras Criativas, o primeiro evento-teste feito pelo poder público de São Paulo em 2021.

continua após publicidade .

Uma das novidades é a Feira do Bom Retiro, realizada aos sábados nas ruas internas do Centro Comercial Bom Retiro desde fevereiro, voltada a valorizar o caráter cultural do centro. "O Bom Retiro tem a vantagem de ter imigrantes de muitos países. Aproveitamos essas diferenças", comenta Milena Mi Young Yoo, de 60 anos, diretora-geral do evento.

Há artistas e expositores de diferentes ascendências e nacionalidades, como da Bolívia, do Peru, da Venezuela, do Paraguai e Japão. A referência da Coreia do Sul é a mais evidente, tanto pela presença de empreendedores dessa origem no Bom Retiro quanto pelo boom da cultura coreana no mundo.

Além de atrair fãs de K-Pop (música pop), doramas (novelas) e outras referências sul-coreanas, o público é diversificado, com jovens, famílias e idosos. Turistas e moradores fazendo compras na Rua José Paulino (onde fica a entrada principal) também a visitam. A maior disputa é na área de alimentação, em que é comum ouvir frequentadores comentarem que estão em dúvida em como montar o roteiro da "viagem gastronômica".

continua após publicidade .

O evento é ao ar livre, em ruas internas da galeria, com um palco para atrações artísticas amadoras e profissionais e cerca de 20 barracas de produtos personalizados e gastronomia. Entre os expositores, está o Ommayá Sandwich Shop, com lanches de tempero coreano. "Vão clientes antigos da loja (fechada na pandemia, com um espaço hoje dentro de um mercado em Moema) e os que procuram novidades, principalmente sobre cultura coreana", conta o sócio-proprietário da marca, Paulo Kim, de 36 anos.

Já a Tentaciones da Venezuela chama a atenção com as arepas e cachapas (tortilhas de milho recheadas). "A gente fazia mais eventos corporativos, mas mudou com a pandemia", conta a fundadora, Yilmary de Perdomo, que é venezuelana. "Vira um ponto para venezuelanos e paulistas conhecerem, já que não temos um restaurante. E mesmo alguns brasileiros não conhecem o Bom Retiro."

Também na região central, a Talentos do Planalto é realizada no salão do penúltimo pavimento do edifício homônimo, nas imediações da Câmara Municipal. Segundo o produtor de eventos Leonardo Miessler, de 41 anos, um dos organizadores, a ideia é tanto uma forma de mostrar o trabalho de moradores quanto de abrir o icônico prédio para quem tem curiosidade de conhecê-lo de perto. "Tem uma vista maravilhosa do centro."

continua após publicidade .

Como ele próprio (que faz tortas, manteigas e outros alimentos), outros moradores do edifício também viram na gastronomia (e no artesanato) alternativas de renda durante a pandemia. Entre os 21 expositores, há também obras de arte, arranjos de flores e brechós improvisados de roupas, acessórios e outros "desapegos".

Mesas são distribuídas na área externa, para alimentação no local, enquanto um morador DJ dá o som ambiente. "A gente pega móveis emprestados dos moradores, junta com os do condomínio, cada um monta da maneira mais legal", descreve. Após uma edição em novembro passado e em 7 de maio, a ideia é que o evento se torne trimestral.

continua após publicidade .

A quadras dali, a feira Mercado Fubá tem ocorrido nos sábados e domingos desde o fim de março no térreo do Edifício Virgínia, datado da década de 1950 e que virou uma mistura de loja, bar e galeria. "As feiras são importantes momentos de troca, principalmente agora. Após dois anos de pandemia, muitos negócios estão surgindo", aponta Mari Pini, de 68 anos, organizadora do bazar e idealizadora de outros eventos do tipo há anos na cidade.

"São Paulo é uma cidade de feiras, de todos os tipos, de turismo, de negócios, gastronomia e de música", descreve.

Conheça as novas feiras de SP

continua após publicidade .

Feira do Bom Retiro

Sábados, das 9h às 17h. Centro Comercial Bom Retiro (R. José Paulino, 226). A entrada é gratuita. Mais informações: linktr.ee/feiradobomretiro

Feira das Cecílias

continua após publicidade .

Próxima ocorre em 28 de maio, das 11h às 18h. Ecoe Coworking (Rua Barão de Tatuí, 544, em Santa Cecília). Grátis. Mais informações: instagram.com/feiradascecilias/

continua após publicidade .

Feira Gastronômica da Chácara Santo Antônio

Próxima será em 10 de julho. Praça Alexandre Moreira Neto, no distrito Santo Amaro. Grátis. Mais informações: instagram.com/feiragastronomicacsa/

Feira Mathilda

continua após publicidade .

Próxima será em um domingo de junho ainda indefinido pelos organizadores. Ela ocorre das 12h às 18h no Boulevard Novo Pacaembu (Rua Roque de Morais, 131. Grátis. Mais informações: instagram.com/feiramathilda/

Feira Artesanal Vila São Francisco

Domingos, das 8h às 17h. Praça São Francisco de Assis (Av. Dr. Cândido Motta Filho, 629 - distrito Rio Pequeno). Grátis.

continua após publicidade .

Feira da Praça Elis Regina

Domingos, das 9h às 17h. Praça Elis Regina, no distrito Butantã. Grátis. Mais informações: instagram.com/feira_da_elis

Feira União Mística

Dias 10 (das 14h às 20h), 11 (das 10h às 20h) e 12 de junho, das 10 às 19h. Sociedade Shimane Kenjin do Brasil (Rua das Rosas, 86 - distrito Saúde). Grátis. Mais informações: feirauniaomistica.com.br

Mercado Fubá

Sábados, das 11h às 20h, e domingos, das 12h às 20h. Térreo do Edifício Virgínia (Rua Martins Fontes, 205 - distrito República). Grátis. Mais informações: instagram.com/mercadofuba/

Talentos do Planalto

Última edição foi em 7 de maio, das 11h às 19h. Salão de eventos do Edifício Planalto (Rua Maria Paula, 279 - distrito República). Grátis.