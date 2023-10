Nova trend: saiba como criar o seu personagem "Disney Pixar"

Se você rolar o feed do Instagram ou de qualquer outra rede social por alguns minutos, há uma grande chance se de deparar com uma nova trend: o estilo "Disney Pixar". A novidade transforma pessoas e locais em grandes animações com características dos filmes da companhia audiovisual.

Ivete Sangalo e Luan Santana estão entre os famosos que compartilharam suas versões feitas pela Inteligência Artificial. Mas não precisamos ir tão longe para ver quem aderiu à trend: a Prefeitura de Arapongas também entrou na brincadeira e mostrou como seria a cidade se estivesse em um filme da Disney. Veja no final da matéria.



Embora sejam bem parecidas com as animações originais, as imagens têm sido criadas pela Microsoft, que usa um "robô desenhista". Por trás dessa tecnologia, está o DALL-E 3, sistema da OpenAI (a mesma dona do ChatGPT), que usa inteligência artificial para criar ilustrações.

Como criar o seu personagem "Disney Pixar"?



Para te ajudar a entrar na trend, confira o passo a passo de como acessar a plataforma.

primeiro, entre no site de criação de imagens IA do Microsoft Bing (https://www.bing.com/create);

em seguida, escreva "Crie um personagem no estilo Pixar" e ao lado dê mais detalhes sobre a pessoa que a IA deve gerar. Depois, toque em "Ingressar e criar";

na próxima tela, informe o login e senha da Microsoft;

em seguida, a IA gera quatro imagens.

