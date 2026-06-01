Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
SAIBA MAIS

Nova regra sobre trabalho em feriados entra em vigor nesta segunda-feira (1º)

Medida entra em vigor em meio a debates sobre a escala 6x1 no Congresso; setor empresarial critica burocracia e alerta para impactos na operação

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 09:16:54 Editado em 01.06.2026, 09:16:45
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Nova regra sobre trabalho em feriados entra em vigor nesta segunda-feira (1º)
Autor Regra começou a valer a partir desta segunda-feira - Foto: Arnaldo Neto/AEN

O trabalho no comércio durante feriados não tem mais autorização automática e agora exige previsão expressa em convenção coletiva. A mudança atende à Portaria nº 3.665/2023 do Ministério do Trabalho e Emprego, que entrou em vigor após sofrer cinco adiamentos. Com a nova regra, o funcionamento dos estabelecimentos em dias de folga nacional passa a depender obrigatoriamente de negociação entre os sindicatos patronais e os representantes dos trabalhadores.

-LEIA MAIS: Paraná mantém vacinação contra gripe para grupos prioritários após fim da campanha

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A entrada em vigor da portaria coincide com o feriado de Corpus Christi e ocorre paralelamente às discussões no Congresso Nacional sobre o fim da escala 6x1. Até então, diversos setores do comércio operavam de forma contínua baseados em acordos diretos entre patrões e empregados, amparados por uma regra editada em 2021.

Com a revogação dessa autorização permanente, a exigência de acordo sindical passa a afetar uma ampla gama de estabelecimentos. A lista inclui mercados, supermercados, hipermercados e atacadistas, além de farmácias — inclusive as de manipulação. A regra também engloba o comércio varejista em geral, como vendedores de carnes, peixes, frutas, verduras, aves e ovos. Outros segmentos impactados são as lojas situadas em hotéis, portos, aeroportos, rodoviárias, além de revendedoras de veículos e comércio de artigos regionais.

Divergências entre governo e empresários

Segundo o governo federal, a atual portaria restabelece a legalidade sobre o trabalho em feriados, em conformidade com o que dita a legislação trabalhista brasileira. O Ministério do Trabalho defende que a medida corrige uma distorção criada durante o governo anterior, que contrariava a lei ao permitir o trabalho sem a chancela sindical.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por outro lado, a mudança enfrenta forte resistência de entidades empresariais. O setor argumenta que a obrigatoriedade das convenções coletivas cria entraves, pode elevar os custos operacionais e dificultar a abertura dos estabelecimentos em datas de grande movimentação econômica.

A falta de consenso entre centrais sindicais, empregadores e o governo foi justamente o que motivou os sucessivos atrasos na aplicação da regra. O último adiamento havia ocorrido no final de fevereiro deste ano, quando a medida foi suspensa por 90 dias após as tentativas de negociação não avançarem.

Com informações da Ric

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
comércio varejista Convenção coletiva Legislação Trabalhista negociação sindical Portaria 3665/2023 Trabalho em Feriados
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV