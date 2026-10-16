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Nova massa de ar polar deve derrubar temperaturas no Brasil; veja quando e locais afetados

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Uma mudança nas condições do tempo deve provocar queda nas temperaturas em parte do Brasil neste fim de semana, após dias de chuva frequente em algumas regiões e calor intenso em outras. A chegada de uma massa de ar frio de origem polar deve ser sentida principalmente a partir de sábado, 17, com manhãs mais frias no domingo, 18, e no início da próxima semana.

Ao mesmo tempo, a previsão indica a continuidade de temporais em áreas do Sudeste e o avanço de pancadas de chuva para pontos do interior do Nordeste, especialmente no sul da Bahia, no sul do Piauí e no Maranhão. As condições variam conforme a região, com possibilidade de chuva forte, raios e rajadas de vento em algumas localidades.

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De acordo com a Climatempo, a mudança está associada ao avanço de uma frente fria pelo Sul e pelo Sudeste nesta sexta-feira, 16. Na sequência, uma área de alta pressão favorece a entrada de ar polar, enquanto um ciclone extratropical se organiza em alto-mar.

Onde as temperaturas vão cair?

A queda mais significativa deve ocorrer na região Sul, principalmente nas madrugadas e manhãs de domingo e segunda-feira, 19. No Rio Grande do Sul, as mínimas podem chegar a 2°C em áreas de maior altitude.

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No sábado, as temperaturas mínimas no Estado devem variar entre 6°C e 15°C, com máximas de 12°C a 21°C. No domingo, as mínimas ficam entre 2°C e 14°C, enquanto as máximas devem variar de 11°C a 20°C.

O frio também será sentido nas serras de Santa Catarina e no centro-sul do Paraná. No domingo, os termômetros podem ficar abaixo de 5°C nas áreas serranas, enquanto outras localidades do interior da região podem registrar mínimas inferiores a 10°C.

Na segunda-feira, o ar frio continuará atuando, com possibilidade de geada pontual nas áreas serranas e no sul do Paraná.

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Sudeste tem previsão de temporais

O Sudeste deve ter pancadas de chuva moderadas a fortes nesta sexta-feira, com risco de temporais e acumulados elevados. Em São Paulo, a instabilidade pode atingir a capital, a Grande São Paulo, o Vale do Paraíba e o litoral. Também há previsão de chuva forte em áreas do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Espírito Santo. As rajadas de vento podem chegar a 70 km/h em pontos da região.

No Nordeste, a chuva também deve avançar mas de forma irregular pelo interior durante o fim de semana, principalmente no sul da Bahia e em áreas do Piauí e do Maranhão. As pancadas podem aliviar o calor, mas não devem atingir todos os municípios.

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Como fica o tempo nas demais regiões?

No Centro-Oeste, há previsão de chuva e temporais em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal, enquanto as precipitações tendem a diminuir em Mato Grosso do Sul.

No Norte, o calor e o tempo abafado persistem, com pancadas moderadas a fortes em áreas do Amazonas, Acre, Rondônia, sul do Pará e Tocantins.

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Com o frio no Sul, a chuva deve perder intensidade gradualmente, mas ainda pode atingir o litoral e áreas do leste. No litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, as rajadas podem chegar a 70 km/h, com mar agitado.

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