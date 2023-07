Nova logo do Twitter vira meme nas redes sociais: "X de Xuxa?"

A mudança feita pelo bilionário Elon Musk na logomarca do Twitter, nesta segunda-feira (24), não pegou bem e virou motivo de piada entre os internautas. As pessoas usaram as redes sociais para criarem 'memes' com o novo símbolo.

A nova identidade visual da plataforma é um grande "X" em linhas brancas com fundo preto. A troca aconteceu um dia após o empresário fazer uma série de postagens com a letra X e pedir que os usuários da rede mudassem a cor padrão da plataforma para preto.

Os memes comparam o símbolo com o logotipo de diversas marcas, como o da Caixa Econômica Federal ou do programa da Xuxa.

O desenho "X-Men" e uma plataforma de conteúdos adultos também foram lembrados pelos internautas. Teve quem comparou o novo "X" com o remédio xarope: "faz bem para a saúde dependendo do uso", brincaram.

Veja abaixo os memes: Foto por Reprodução/Redes sociais Foto por Reprodução/Redes sociais

