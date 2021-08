Da Redação

Nova frente fria deve chegar a partir desta quarta-feira

A partir desta quarta-feira (11), uma nova frente fria deve atingir várias regiões do país. Com esta nova onda, as temperaturas devem cair, mas, o frio não deve durar muito. A meteorologia prevê três novas ondas de frio para o mês de agosto. Embora não devam ser tão fortes quanto àquelas de julho, com geadas.

As baixas temperaturas chegarão após uma breve sequência de dias de temperatura alta com calor à tarde que se seguiu à onda polar que chegou no final de julho e trouxe nove dias seguidos de temperatura mínima abaixo de zero para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Nesta terça-feira, o Rio Grande do Sul sente primeiro a chegada da nova frente fria, com chuva a qualquer hora e até com forte intensidade. Em Porto Alegre, na região serrana e em Caxias do Sul, o tempo fica fechado e chuvoso. Mesmo assim, a previsão não deve baixar dos 5ºC na capital gaúcha.

Na quarta-feira (11), a frente fria influenciará o tempo na Região Sul e em parte do Sudeste. Pela manhã, previsão de tempo nublado e com chuva fraca no leste e norte de Santa Catarina, sul e leste do Paraná e na faixa leste de São Paulo até a capital paulista, onde a chuva ocorre de forma mais isolada. No noroeste do Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul, bastante nebulosidade e chuvas isoladas.

Segundo a meteorologista do Climatempo Daniela Freitas, a próxima onda de frio mais rigorosa está prevista entre os dias 18 e 20 de agosto no Sul e Sudeste do Brasil.