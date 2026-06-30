Nova frente deve provocar queda nas temperaturas no Sul e Sudeste do País; veja quando

Uma nova frente fria deve provocar queda nas temperaturas em diferentes regiões do Brasil a partir da próxima sexta-feira, dia 3 de julho.

Conforme a empresa MetSul, o declínio das temperaturas será provocado por uma massa de ar polar que entra no País pelo Rio Grande do Sul, avança até o leste de São Paulo e Rio de Janeiro e também alcança parte do Centro-Oeste ao longo do fim de semana.

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para queda de temperatura entre 3°C e 5°C no período.

O instituto também alertou para o risco de geadas no sul de Santa Catarina, onde os termômetros podem marcar entre 0°C e 3°C, configurando situação de perigo, e no Rio Grande do Sul, onde há risco leve de perdas em plantações.

Os alertas do Inmet entram em vigor à meia-noite de sexta-feira e permanecem válidos até o fim do dia. No caso das geadas, os avisos se encerram às 9h da mesma data.

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Segundo a MetSul, a massa de ar frio começa a atingir o Brasil já na quinta-feira, 2, pelo Rio Grande do Sul. Na sexta-feira, o sistema avança por toda a Região Sul, provoca queda nas temperaturas no Sudeste, incluindo a cidade de São Paulo, e alcança parte do Centro-Oeste ao longo do fim de semana.

"Uma área de baixa pressão no Atlântico, a leste do Sul do Brasil, deve impulsionar o ar muito frio ainda para áreas mais a leste da Região Sudeste, entre sexta-feira (3) e sábado (4)", afirma meteorologista Estael Sias.

Ainda conforme a especialista do MetSul, o frio não será tão intenso porque a massa de ar polar estará acompanhada de mais nebulosidade "o que atenua o resfriamento noturno".

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Na capital paulista, a previsão para sexta-feira é de máxima de 17°C e mínima de 10°C. O dia deve ter sol entre nuvens e períodos de céu nublado. O cenário será semelhante no sábado, 4, com máxima de 16°C, e no domingo, 5, quando a máxima deve chegar a 19°C. Ao longo do fim de semana, a previsão é de nebulosidade predominante, com períodos de sol entre nuvens.

Ainda de acordo com a Climatempo, as temperaturas devem voltar a subir na próxima semana, com máximas de até 25°C e tempo mais estável, com predomínio de sol e ocorrência de nevoeiro nas primeiras horas da manhã.