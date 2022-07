Nos EUA, homem aposta números que sonhou e ganha R$ 1,3 na loteria

Da Redação

Essa foi a estratégia que deu a um homem nos EUA o prêmio de R$ 1,3 milhão na semana passada

As chances de ganhar um prêmio em uma raspadinha online ou mesmo em um sorteio na loteria são pequenas. É preciso ter uma dose de sorte e, claro, apostar quando possível. Essa foi a estratégia que deu a um homem nos EUA o prêmio de R$ 1,3 milhão na semana passada.

É muito comum encontrar uma curiosidade nas histórias de quem ganha na loteria, sobretudo para quem joga sozinho. Essa história não é diferente, já que o Alonzo Coleman não tinha ideia de quais números ia jogar quando se dirigiu à um posto de gasolina para fazer uma aposta na Bank Million, uma das loterias estaduais do estado da Virgínia, onde vive atualmente.

Coleman, então, se lembrou do sonho que havia tido na noite anterior. Mais do que isso: ele conseguiu se recordar da sequência exata de números que havia povoado seus sonhos durante o sono.

Coleman utilizou 2 dólares que tinha no bolso para apostar nos números que havia sonhado. A sequência 13, 14, 15, 16, 17 e 18, em um conjunto de 40 números, foram feitas sem muita pretensão, mas ainda assim com uma dose de esperança. E não é que deu certo? Coleman foi o vencedor da loteria milionária!

"Foi difícil acreditar! A verdade é que ainda não estou acreditando muito que isso tenha de fato acontecido na minha vida", disse Coleman à uma emissora local de TV após ser identificado como o vencedor. "É de fato um sonho o que estou vivendo", complementou o homem.

As chances de ganhar qualquer prêmio do Bank a Million na loteria da Virginia são de 1 em cerca de 18, enquanto as chances de ganhar o prêmio principal são de 1 em 3,8 milhões, explicaram posteriormente os funcionários da loteria.

Em meados de junho, uma outra história curiosa chamou atenção da mídia norte-americana, também relacionada ao mundo das loterias e dos ganhadores com muita sorte.

O pintor José Lopez, que vive em Lynnwood, a cerca de 26 quilômetros ao norte de Seattle, foi convencido pela namorada a comprar uma raspadinha premiada quando passeavam por um cassino local.

A insistência de sua namorada deu certo e o modesto pintor ganhou uma bolada de quase 2,4 milhões de dólares, mais de R$ 9 milhões em poucos minutos.

De acordo com o comunicado do cassino, a vitória de López e o valor recebido por ele foi o maior já registrado nas máquinas de jackpot do cassino de Washington. O maior valor pago anteriormente foi de 1,1 milhão de dólares, cerca de R$ 5,5 milhões.

