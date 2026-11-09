Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Noruega anuncia aporte de R$ 350 milhões ao Fundo Amazônia

Escrito por Paula Ferreira, enviada especial (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

No primeiro dia da 31ª Cúpula do Clima da ONU (COP31), a Noruega anunciou um aporte de R$ 350 milhões no Fundo Amazônia. O País, que é o principal parceiro do Brasil no fundo, afirmou que a contribuição é um "reconhecimento" pelos resultados recordes obtidos pelo País na redução do desmatamento.

Em outubro, o governo brasileiro anunciou que o desmate na Amazônia e no Cerrado registrou o menor índice da série histórica. Dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes) mostraram que a entre agosto de 2025 e julho de 2026 foram desmatados 3.335 km? na Amazônia, a menor área desde 1988. No Cerrado, foram desmatados 5.516,69 km?, a menor área desde 2001, quando o desmate começou a ser medido no bioma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Os resultados do Brasil são impressionantes e importantes não apenas para o País, mas para todo o mundo. Eles refletem um trabalho consistente realizado ao longo de vários anos. A Amazônia é fundamental para o clima global e para a biodiversidade. A Noruega tem orgulho de ser uma parceira de longo prazo nesse esforço", afirmou a ministra do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Sigrun Aasland.

Antes mesmo do aporte, o Fundo Amazônia chegou a R$ 7,8 bilhões de investimentos entre 2023 e 2025. O montante é um dos pontos que serão destacados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante sua participação na COP31. Lula chega a Antália nesta terça-feira, 10.

O Fundo Amazônia foi reativado pelo governo Lula após ser paralisado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde a criação do mecanismo em 2008, a Noruega já aportou R$ 3,8 bilhões no fundo. Gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Fundo Amazônia apoia projetos de produção sustentável, monitoramento, prevenção ao desmatamento, entre outros. Atualmente, o Fundo apoia 156 iniciativas na Floresta Amazônica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
APORTE BRASIL COP31 Fundo Amazônia noruega
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV