Noivos são internados após suposto envenenamento

Um casal acabou tendo seus planos de casamento interrompidos na véspera da cerimônia ao comerem um “presente” supostamente envenenado, na quinta-feira (23), em Jaíba, no norte de Minas Gerais.

Dione Quirino, de 35 anos, e Amanda Cássia Lopes, de 27, se casariam nesta sexta-feira (24), em um cartório, e neste sábado (25), na igreja, mas tiveram que ser internados após comerem bombons dados como presente de casamento aos dois. O cachorro da família morreu após comer um pedaço do doce.

Uma mulher foi detida pela Polícia Civil nessa sexta, mas ainda não há certeza de que houve crime. Ainda de acordo com o UOL, a polícia trabalha com a possibilidade de envenenamento motivado por ciúmes, e suspeita de uma ex do noivo, que não teve sua identidade revelada.

O casal afirmou, em um depoimento inicial, que ela não concordava com a união dos dois e que já havia dito antes que ele “não seria feliz com ninguém”.