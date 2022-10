Noivos são assaltados após festa de casamento e ficam 'sem lembranças'

Da Redação

Caio e Jennifer foram alvos de um assalto no último sábado (22), logo após se casarem

O dia 22 de outubro, ocorrido no último sábado, deveria ser uma data especial para Caio e Jennifer, pois eles firmaram matrimônio. No entanto, o casal sofreu um grande trauma logo após a festa de casamento ao se tornar alvo de criminosos.

Ao menos quatro homens os abordaram na rodovia Rio-Magé, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e anunciaram um assalto. O ladrões levaram o carro em que Caio e Jennifer estavam, os presentes que eles receberam, trajes alugados para a festa, incluindo o vestido da noiva, e aproximadamente R$ 2.000 arrecadados para a lua de mel.

"O prejuízo de R$ 20 mil é só com as roupas alugadas, fora tudo o que a gente não vai ter de volta. Os presentes, que não sei o que eu ganhei. Fotos que não vou ver mais. As mensagens que os convidados deixaram no caderno, que não sabemos. São muitas coisas que nunca mais vamos ter acesso", disse Jennifer Borges.



A noiva resumiu o sentimento de tristeza após o crime: "O dia que era para ser o mais feliz da nossa vida terminou desse jeito: sem nenhuma lembrança".

Logo após o crime, o casal foi a uma delegacia de polícia. O caso é investigado.

