Noivos não convidam pais para casamento e geram polêmica: "Faz um pix"

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um casal resolveu não convidar os próprios pais para o casamento e o caso acabou viralizando nas redes sociais. Na web, o assunto foi comentado por diversos internautas, que citaram a 'romantização' dos laços familiares.

continua após publicidade

Em diversos comentários, os internautas citam várias situações envolvendo seus pais e como é difícil para as pessoas aceitarem que nem sempre eles são pessoas que nos fazem bem.



A noiva compartilhou o ato em suas redes sociais. Os noivos ainda fizeram um QR Code com a seguinte frase "Não, não convidamos nossos pais. Por gentileza, não toque no assunto. Se ficar com pena e quiser nos ajudar a pagar nossas psicólogas, faz um pix".

continua após publicidade

- LEIA MAIS: 'Não deu': Virginia Fonseca fala que não conseguiu amamentar as filhas

Internautas aproveitaram o momento para comentar sobre suas experiências "Eu e meu pai 'tretamos' no jantar de casamento, ele saiu dizendo que não ia e não foi. Fizemos 90 convites sem o nome dele e somente os 10 que foram pra ele e pra família do lado dele apareciam o nome do bonito. Resumo: nem ele e nem os parentes foram."

Siga o TNOnline no Google News