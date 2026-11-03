Noivo é preso após pagar para homem estuprar a própria companheira

Um homem foi preso após tentar abusar sexualmente da companheira a pedido do noivo dela. O caso foi registrado na última quinta-feira (29), no Arizona (EUA). Imagens de câmera de segurança flagraram o momento da agressão.

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Segundo o boletim de ocorrência, o agressor se aproximou da residência e pediu para usar o banheiro. Em seguida, forçou a entrada na casa. Já no interior do imóvel, ele enforcou a vítima, trancou-se com ela no banheiro e desabotoou a calça. Depois de apalpá-la, foi levado para fora pela mulher, que reagiu à tentativa de abuso.

A câmera registrou o momento em que a vítima consegue sair de casa com o agressor. Durante o confronto, ele citou o namorado dela: “Seu namorado me disse que você gostaria disso”. A noiva chegou a duvidar, mas a polícia confirmou posteriormente o contato entre o noivo e o agressor.

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No momento da agressão, os dois filhos do casal estavam na casa. O bebê de 2 meses dormia em um dos quartos, e a filha de 1 ano e 5 meses estava atrás da mãe.

O noivo que teria contratado a agressão e o agressor foram presos. O noivo foi denunciado por agressão agravada, abuso sexual, tentativa de abuso sexual, sequestro e conspiração. O agressor foi denunciado por sequestro, abuso sexual, invasão de domicílio e agressão agravada.