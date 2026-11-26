





Um noivo de 36 anos desmaiou duas vezes durante a própria cerimônia de casamento em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, neste sábado (21). A situação inusitada foi registrada pela equipe responsável pelas fotos e vídeos do evento e acabou viralizando nas redes sociais. Até a noite desta quinta-feira (26), o vídeo já havia alcançado 1,3 milhão de visualizações, com mais de 50 mil curtidas. Assista ao vídeo no início da matéria.

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A cerimônia começou às 10h na Igreja Luterana de Jaraguá do Sul. Segundo a noiva, Luana de Sousa Vogel, de 37 anos, o noivo Jonathan relatou calor no ambiente mesmo com o ar-condicionado ligado. Luana afirmou que, em um certo momento, percebeu o peso dele no próprio braço, notou que ele estava pálido e pediu auxílio aos padrinhos, que o deitaram no banco e elevaram suas pernas diante da queda de pressão, enquanto a sogra molhou o rosto dele com água.





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Casamento aconteceu na Igreja Luterana de Jaraguá do Sul - Foto: Reprodução/Redes Sociais Daniel Filmes Casamento aconteceu na Igreja Luterana de Jaraguá do Sul - Foto: Reprodução/Redes Sociais Daniel Filmes

Após a retomada da celebração, Jonathan voltou a passar mal pouco depois. Para prosseguir com o rito, o noivo tirou o paletó, permaneceu sentado e recebeu sal sob a língua. Luana, que atua como técnica de enfermagem, disse que a presença de profissionais de saúde entre os convidados trouxe tranquilidade durante o episódio e atribuiu o mal-estar ao nervosismo, já que o marido é agricultor e está habituado ao calor da região. Após se recuperar, o casal seguiu para festa que durou até as 23h.

Luana e Jonathan se conheceram pelas redes sociais, têm um filho de 3 anos, moram juntos há seis anos e decidiram oficializar a união no casamento.