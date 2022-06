Noivo dá tiros em comemoração de casamento e mata convidado; vídeo

O noivo Manish Madheshia foi preso depois de matar um convidado baleado durante a celebração do casamento dele em Robertsganj, na Índia, nesta semana. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o homem, que é do Exército indiano, tentando dar um tiro para o alto.

Porém, a arma não disparou. Ao abaixar o braço, a arma dispara “acidentalmente” e a bala atinge Babulal Yadav, de 35 anos, que também é militar. Ele chegou a ser levado oara um hospital, mas não resistiu.

Trigger warning: Gun shot



In UP's Sonbhadra, groom Manish Madheshia killed his friend and Army Jawan Babu Lal Yadav after the pistol used for celebratory fire during wedding procession accidentally fired. The pistol belonged to the deceased Army jawan. pic.twitter.com/kfjDe9IEG0