Noiva morre em acidente durante despedida de solteira dias antes do casamento

Uma mulher de 37 anos morreu após sofrer um grave acidente de trânsito enquanto participava de sua despedida de solteira na ilha de Mykonos, na Grécia. A tragédia ocorreu na noite de domingo (14), poucos dias antes da data marcada para o casamento.

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A vítima foi identificada como Sara Ceccantini, moradora da cidade de Arezzo, na Itália. Segundo informações divulgadas pela imprensa italiana, o veículo em que ela estava com amigas teria sido atingido por outro automóvel que invadiu a faixa contrária da via.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades gregas.

Após a colisão, Sara foi socorrida em estado grave e encaminhada a um hospital da região. Apesar dos esforços médicos, ela não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. Havia a previsão de transferência para uma unidade especializada em Atenas, mas a paciente faleceu antes que o procedimento pudesse ser realizado.

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Uma das amigas que acompanhava a noiva também ficou gravemente ferida e permanece internada sob cuidados médicos.

Sara trabalhava como vendedora em uma loja da marca de luxo Prada e estava prestes a oficializar a união com Luca Bugialli, de 34 anos. O casamento estava programado para ocorrer em 20 de junho, na cidade de Civitella, na Itália.

A morte da italiana causou grande comoção entre familiares e amigos. Ela deixa uma filha de três anos.

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De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, a empresa onde Sara trabalhava assumiu as despesas médicas relacionadas ao atendimento e também ficará responsável pelo traslado do corpo para a Itália.

Informações: Banda B

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