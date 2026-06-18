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TRAGÉDIA

Noiva morre em acidente durante despedida de solteira dias antes do casamento

O veículo em que ela estava com amigas teria sido atingido por outro automóvel que invadiu a faixa contrária da via

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 15:32:15 Editado em 18.06.2026, 15:32:10
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Noiva morre em acidente durante despedida de solteira dias antes do casamento
Autor Foto: Reprodução

Uma mulher de 37 anos morreu após sofrer um grave acidente de trânsito enquanto participava de sua despedida de solteira na ilha de Mykonos, na Grécia. A tragédia ocorreu na noite de domingo (14), poucos dias antes da data marcada para o casamento.

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A vítima foi identificada como Sara Ceccantini, moradora da cidade de Arezzo, na Itália. Segundo informações divulgadas pela imprensa italiana, o veículo em que ela estava com amigas teria sido atingido por outro automóvel que invadiu a faixa contrária da via.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades gregas.

Após a colisão, Sara foi socorrida em estado grave e encaminhada a um hospital da região. Apesar dos esforços médicos, ela não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. Havia a previsão de transferência para uma unidade especializada em Atenas, mas a paciente faleceu antes que o procedimento pudesse ser realizado.

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Uma das amigas que acompanhava a noiva também ficou gravemente ferida e permanece internada sob cuidados médicos.

Sara trabalhava como vendedora em uma loja da marca de luxo Prada e estava prestes a oficializar a união com Luca Bugialli, de 34 anos. O casamento estava programado para ocorrer em 20 de junho, na cidade de Civitella, na Itália.

A morte da italiana causou grande comoção entre familiares e amigos. Ela deixa uma filha de três anos.

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De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, a empresa onde Sara trabalhava assumiu as despesas médicas relacionadas ao atendimento e também ficará responsável pelo traslado do corpo para a Itália.

Informações: Banda B

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acidente de transito cuidado médico despedida de solteira Mykonos Sara Ceccantini trágica morte
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