Noiva morre ao colocar silicone para ficar mais bonita no vestido

O sonho de ficar mais bonita no vestido de noiva acabou levando uma jovem de 21 anos à morte na última quarta-feira (20). A esteticista Alessia Neboso pretendia utilizar uma roupa decotada na cerimônia e, para ter mais volume, decidiu colocar silicone. Contudo, isso a trouxe complicações.

Uma amiga de Neboso, que preferiu não se identificar, conversou com a imprensa e afirmou que o sonho da jovem era se casar vestida de noiva com o namorado Mario Lucchesi. Ainda conforme a colega, a esteticista não gostava do tamanho dos seios e, por isso, aproveitou os preparativos do casamento para fazer a cirurgia estética.

“Alessia não queria ouvir conselhos e decidiu se submeter a cirurgia a qualquer custo”, disse a amiga da noiva.

A noiva passou pelo procedimento no dia 11 de setembro e, com o êxito, recebeu alta no mesmo dia. No entanto, cerca de uma semana depois, ela começou a ter alguns problemas de saúde, que a levaram a procurar ajuda médica.

Alessia foi submetida a exames e precisou ser internada. Os médicos informaram que o quadro clínico dela piorou rapidamente.

“Seus indicadores funcionais estavam todos alterados; os rins já estavam falhando, a contagem de glóbulos brancos estava em 17.000 e ela estava começando a ter dificuldade para respirar”, informou o responsável pelo atendimento, identificado como Feliciano Ciccarelli.

Conforme Ciccarelli, Alessia contraiu uma infecção nos pulmões. “Nós a submetemos a todos os testes possíveis. Queríamos entender onde a sepse (infecção) estava localizada. Fizemos uma ultrassonografia e uma tomografia de abdômen, outra tomografia de tórax, e descobrimos que o problema vinha dos pulmões”.

Após dois dias internada, a esteticista sofreu uma parada cardíaca. Os médicos tentaram reverter a situação, porém, não obtiveram êxito.

Mario, noivo de Alessia, usou seu perfil do Facebook para lamentar a morte precoce de sua companheira. Além disso, ele pediu por justiça.

“Eu te amo, Ale, ninguém nunca será capaz de ocupar teu lugar. Não terei piedade de ninguém até que a justiça seja feita”, publicou.



O caso foi registrado em Nápoles, na Itália.

