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Noiva inova e joga caixa de Monjauro em vez de buquê em SC; assista

Luara Bettiol, de 32 anos, decidiu mudar a tradição ao notar que quase todas as convidadas já eram casadas; vídeo já tem mais de 90 mil visualizações

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.05.2026, 21:02:28 Editado em 06.05.2026, 21:02:21
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Reprodução/@luarabettiol


Uma noiva de Turvo, no sul de Santa Catarina, chamou a atenção nas redes sociais ao quebrar uma das tradições mais antigas das festas de casamento. Em vez de lançar o clássico buquê de flores para as convidadas, Luara Bettiol, de 32 anos, arremessou uma caixa do medicamento Mounjaro, remédio aprovado pela Anvisa para o tratamento de diabetes tipo 2 e popularmente procurado por auxiliar na perda de peso. O evento ocorreu no dia 25 de abril, mas o vídeo do momento inusitado começou a viralizar no início de maio e já ultrapassa a marca de 90 mil visualizações. Assista ao vídeo no início da matéria.

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A decisão de mudar o roteiro da festa ocorreu após uma constatação do casal sobre a lista de convidados: quase todas as mulheres presentes já haviam subido ao altar, restando apenas duas solteiras no evento. Diante disso, a noiva, que havia encomendado um arranjo de flores de mil reais, decidiu buscar uma alternativa mais atrativa e inclusiva para as amigas.

Noiva inova e joga caixa de Monjauro em vez de buquê em SC; assista
AutorCasamento ocorreu no dia 25 de abril, em Turvo - Foto: Reprodução/@luarabettiol

A ideia do medicamento também fez parte de uma estratégia de marketing. Como cerca de 80% da cerimônia foi viabilizada por meio de patrocínios, os noivos precisavam criar dinâmicas criativas para dar visibilidade aos fornecedores. Aproveitando uma parceria já estabelecida com uma clínica de estética local, o casal decidiu sortear o tratamento. Para garantir a segurança da ação, a noiva consultou uma profissional, que autorizou a brincadeira com a exigência de que a ganhadora passasse por uma consulta e avaliação rigorosa antes de ter acesso à caneta injetável.

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Apesar da disputa animada entre as convidadas, a mulher que pegou a embalagem, que estava vazia, acabou optando por não utilizar o medicamento. Ela preferiu negociar com a clínica e trocar o prêmio por outro procedimento estético. O clima de inovação não ficou restrito apenas à noiva, já que o noivo também entrou na brincadeira e, no seu momento com os convidados, jogou uma caixa de botox.

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casamento inovador estética e procedimentos marketing de eventos Mounjaro saúde e bem-estar tradições de casamento
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