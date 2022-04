Da Redação

Noiva é negligente com cachorro e homem cancela casamento

Um homem, de 28 anos, chamou a atenção dos internautas ao compartilhar que decidiu terminar seu noivado, porque sua noiva foi negligente com o cachorro dele.

Segundo informações do The Mirror, o rapaz contou que ele e a namorada estavam noivos havia seis meses e que ele tem um labrador de 7 anos que é o "cachorro mais incrível da vida". E foi justamente o pet que permitiu ao jovem perceber que sua noiva talvez não fosse a mulher de sua vida.



"No sábado, minha noiva ia fazer sua festa de despedida de solteira em casa. Eu fiquei nos meus pais, mas deixei o cachorro com ela porque ela curte ficar com ele por lá", contou o rapaz. "Pedi a ela que deixasse o pet no nosso quarto assim que a festa começasse, porém às 5h da manhã do domingo eu recebi uma ligação desesperada em que ela dizia que alguma coisa tinha acontecido com nosso cachorro."

A noiva do rapaz, que possui 27 anos, estava com as amigas se divertindo na festa e deixaram o cachorro solto pelo imóvel. O animal acabou comendo uma grande quantidade de chocolates e tomando bebidas alcoólicas que encontrou em mesinhas baixas espalhadas pela casa.

"Quando me ligou desesperada, ela estava bêbada. Disse a ela para pegar um táxi e ir correndo para o veterinário. Chegando lá, o médico explicou o que tinha acontecido: meu cachorro tinha comido um monte de tranqueira e tomado álcool."



O homem explicou que a negligência da noiva e das amigas o deixou perplexo e que ele decidira cancelar o casamento imediatamente, chamando a atenção de toda a família, que achou sua reação exagerada. "Todo mundo a defendeu, dizendo que o que ela fez foi um erro e que pelo menos o cachorro não morreu. Mas eu fiquei tão chateado com minha noiva que não consigo nem pensar em olhar na cara dela. Ela não tem 17 anos, tem 27!", desabafou.

"Ela é negligente e irresponsável, e eu não quero ficar perto de uma pessoa assim e imaginar que nossos filhos podem morrer num acidente de carro algum dia porque ela se esqueceu de pôr o cinto de segurança neles ou algo assim", finalizou.





