Noções básicas sobre domínios: tudo o que você precisa saber

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O que é importante para garantir uma boa presença online? Essa pergunta normalmente guia os empreendedores na hora de colocar em prática o Marketing Digital.

continua após publicidade .

Criar e gerenciar um site deve estar entre as prioridades da lista. Investir em uma boa plataforma de CMS, como o WordPress, também é essencial. O mesmo vale para a hospedagem de site.

Há também outro item que não pode faltar: o domínio. O registro de domínio é aquele toque básico para conferir mais profissionalismo e credibilidade para o seu site, a sua empresa e a sua marca.

continua após publicidade .

Por ser tão importante, é comum que existam várias dúvidas a respeito desse tema. Para que serve um domínio? Quais são as melhores extensões de domínio? Qual a diferença entre domínio .com e domínio .com.br?

Para ficar por dentro do assunto, nesse artigo reunimos tudo o que você quis saber sobre domínio, mas não sabia para quem perguntar. Continue a leitura!





continua após publicidade .

O que é domínio?

Indo direto ao ponto, o domínio é o endereço do seu negócio na internet. Se uma pessoa tem condições de acessar o site da sua empresa na web, uma parcela de culpa disso é o domínio.

Na prática, o domínio tem o intuito de auxiliar os usuários a encontrar o seu site de forma rápida e sem problemas. Se não fosse o domínio, seria necessário memorizar o endereço de protocolo de internet (IP), composto por vários números. Além disso, não custa lembrar que domínio e a hospedagem de sites andam de mãos dadas.

Sendo assim, é possível afirmar que os domínios, de uma forma geral, estão relacionados aos seus respectivos endereços de IP e apontam para um servidor específico. Esse é o servidor que hospeda o site. O procedimento funciona assim:

continua após publicidade .

Assim que o usuário insere um domínio no navegador, o servidor realizará uma busca numa rede de servidores que constitui o DNS (Sistema de Nomes de Domínio).

Os servidores DNS procuram pelo endereço de IP relacionado com o domínio.

Os servidores possuem a informação sobre o endereço de IP e vai retorná-lo para o navegador.

O navegador pede para a hospedagem do domínio informações sobre o site. A partir daí envia os dados de volta e o navegador converte numa página da internet. fonte: Divulgação

A diferença entre o domínio e URL

Quando o assunto é domínio, muita gente o confunde com um outro elemento importante: a URL. Há sim algumas semelhanças entre eles, mas na essência são duas coisas diferentes.

A URL é a sigla para o termo em inglês Uniform Resource Locator. A URL atua como um endereço completo na internet. Ela direciona os visitantes para uma página determinada dentro de um site. Já o domínio é um elemento que faz parte da URL.

continua após publicidade .

A URL é composta pelo protocolo, domínio e caminho. O protocolo, por exemplo, é um elemento importante para informar se o site oferece segurança.





TLD - Saiba o que é o Top-Level Domain

O domínio é composto por três elementos básicos:

continua após publicidade .

Subdomínio

Nome de domínio, também chamado de Second Level Domain

Top-Level Domain, o nosso famoso TLD

Para compreender melhor como esses elementos se organizam, podemos utilizar o domínio falso “meu.site.com”.

Diante disso, o “meu” funciona como o subdomínio, o “site” atua como nome de domínio e, por último vem o “.com”, que é a TLD.

A TLD é um dos elementos mais conhecidos de um domínio. Ele é a sigla para o termo em inglês Top-Level Domain. Traduzindo, ele pode ser chamado de Domínio de Topo, Domínio de Primeiro Nível, Extensão de Domínio ou também de Domínio de Nível Superior.

continua após publicidade .





Diferentes tipos de TLD

O TLD possui categorias diferentes. Cada uma delas possui características específicas, inclusive, conhecê-las ajuda até mesmo a escolher o nome do domínio mais adequado para o site e o seu negócio. Confira então quais são elas.

continua após publicidade .

sTLD

Esse é relacionado com as organizações particulares. Os tipos de sTLD mais conhecidos hoje em dia são:

.post - Para sites que atuam no segmento de serviços postais

.edu - Para sites de instituições educacionais

.gov - Para sites relacionados com o governo

.int - Para organizações internacionais

.tel - Para sites que atuam com serviços de comunicação.

gLTD

Ela é a categoria mais conhecida. Uma das vantagens da gLTD é o fato de que ela pode ser registrada por qualquer tipo de empreendimento.

Quando se trata de gTLD, as extensões são bem diversificadas. Para optar pela mais compatível com o seu site e empresa, é necessário levar em consideração a área de atuação do seu negócio.

continua após publicidade .

Algumas das mais conhecidas são:

.info - Para sites de empresas de tecnologia e informática.

.store - Para lojas online

.org - Para organizações das mais variadas áreas

.xyz - Para sites em geral.

.club - Para sites que funcionam como clubes online.

.name - Para sites, blogs que atuam como portfólios individuais.

.com - Para sites comerciais. fonte: Divulgação

Os benefícios de um domínio para a presença digital

Ter um domínio é muito importante para consolidar uma boa estratégia de Marketing Digital e garantir a presença online. Entre as vantagens de registrar um domínio, é possível enumerar várias, mas vamos conferir as principais.

Endereço de e-mail personalizado

Possuir um domínio possibilita que o gestor tenha mais de uma conta de email profissional, porém devidamente personalizadas como, por exemplo, minhaempresa@dominio.com.

continua após publicidade .

Esse parece ser um mero detalhe, porém faz toda a diferença para o marketing da sua organização, conferindo mais credibilidade e autoridade para o seu negócio e sua marca.

Vale lembrar que somente com um e-mail profissional é possível utilizar ferramentas de e-mail marketing e investir em campanhas de marketing direto.

SEO

Um domínio marcante e bem escolhido, composto por palavras-chave adequadas, é mais fácil impactar de forma positiva a otimização do seu site, beneficiando o seu posicionamento no Google.

Fortalecimento da marca

Um domínio bem escolhido vai auxiliar na interação entre a sua empresa e os consumidores. Ele traz mais profissionalismo para a organização e isso se reflete em uma maior confiança e reconhecimento.

Canal de interação

Um domínio permite que os usuários tenham, na maioria das vezes, um primeiro contato com o seu negócio em um dos meios mais acessados na era digital: a internet.

Por essa razão, investir em um registro de domínio é otimizar a presença online do seu negócio.





Conclusão

Mais do que um endereço, um domínio pode dizer muita coisa sobre o seu site. É o domínio que vai ser o nome da sua empresa na internet.

Graças a ele, uma boa parte dos seus consumidores entrará em contato com o seu negócio, seja ele um site institucional, um blog pessoal ou um e-commerce.

Por isso, escolher o domínio adequado e providenciar o seu registro é um dos primeiros passos a ser seguido quando se trata de investir em presença digital.

Por essa razão, conhecer o que é TLD, URL e outros conceitos auxilia na sua gestão e no êxito da sua presença na internet. Gostou de saber mais sobre esses conceitos? Já sabia desses detalhes sobre os domínios de internet? Se gostou, compartilhe esse material com seus amigos e contatos.

Siga o TNOnline no Google News