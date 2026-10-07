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Nobel de Química: Henri Kagan e Kenso Soai são premiados por pesquisas da 'imagem espelhada'

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
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Henri B. Kagan e Kenso Soai ganharam o Prêmio Nobel de Química nesta quarta-feira (7) por seus esforços para solucionar o mistério das imagens especulares em moléculas químicas - uma descoberta que transformou a medicina moderna.

Muitas moléculas essenciais à vida apresentam versões que se parecem, mas não são exatamente idênticas, tal como as mãos direita e esquerda. Uma imagem especular da substância química carvona tem cheiro de menta, por exemplo, enquanto a outra remete ao aroma de alcaravia.

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Ao desenvolver medicamentos para tratar doenças, os cientistas buscam selecionar especificamente qual imagem especular estão obtendo. Eles querem a versão da molécula que trate um resfriado, e não aquela que agrave os sintomas de coriza.

Kagan e Soai descobriram formas de fazer a química "escolher um lado", projetando e manipulando reações para produzir a imagem especular desejada.

"Este é provavelmente o experimento mais fascinante da química orgânica", afirmou Peter Somfai, membro do Comitê Nobel de Química. "Em conjunto, as descobertas pioneiras de Henri Kagan e Kenso Soai reformularam nossa compreensão da quiralidade molecular - como ela é criada, amplificada e transmitida." Fonte: Associated Press.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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HENRI KAGAN KENSO SOAI NOBEL/FÍSICA/PREMIAÇÃO
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