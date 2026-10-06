Nobel de Física: Francis Halzen é premiado por avanços no estudo de neutrinos e do IceCube

Francis Halzen venceu o Prêmio Nobel de Física nesta terça-feira (6) por contribuições que ajudaram a esclarecer a natureza de um grupo raro de neutrinos, partículas cósmicas minúsculas que, segundo cientistas, podem trazer pistas sobre a evolução do universo.

"Foi uma grande surpresa e, obviamente, eu não esperava", disse Halzen, em ligação telefônica da Itália com o comitê, transmitida durante a coletiva de imprensa de anúncio do prêmio. Ele afirmou que já havia previsões anteriores de que poderia receber o Nobel, mas que a confirmação ainda assim lhe causou uma sensação "estranha". "Estou trabalhando em uma proposta e espero que este prêmio ajude a aprová-la", comentou, arrancando risos do público.

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O Comitê do Nobel destacou que o trabalho de Halzen também foi decisivo para a construção do Observatório de Neutrinos IceCube, na Antártida. "Francis Halzen percebeu que o gelo no Polo Sul poderia tornar visíveis esses mensageiros de neutrinos vindos do cosmos", disse a integrante do comitê Eva Olsson. "Eles abriram uma porta para galáxias distantes e nos contam sobre processos como a explosão de estrelas."

Nascido na Bélgica, Halzen, de 82 anos, é ligado à Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, que opera o IceCube.

Neutrinos têm massa extremamente pequena, mas estão por toda parte: são emitidos por estrelas como o Sol e trilhões atravessam o corpo humano a cada segundo. Por serem difíceis de detectar diretamente, cientistas recorrem a sinais indiretos, como flashes de luz ou partículas carregadas geradas quando neutrinos colidem com a matéria.

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Halzen ajudou a avançar o entendimento sobre neutrinos considerados "mensageiros" do cosmos. Para Michael Moloney, diretor-presidente do Instituto Americano de Física, o experimento na Antártida representa uma maneira revolucionária de compreender o universo.

Em publicação nas redes sociais, o primeiro-ministro belga, Bart De Wever, parabenizou Halzen e afirmou que ele é o 11º belga a receber um Nobel. De Wever descreveu o prêmio como "um reconhecimento impressionante por uma vida dedicada a lançar luz sobre os grandes mistérios do cosmos por meio de seus menores componentes".

Ellen Moons, secretária-geral da Academia Real Sueca de Ciências, anunciou o prêmio em Estocolmo. Ela é a primeira mulher a comandar a instituição e apresentar a premiação.

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O valor do Nobel neste ano é de 12 milhões de coroas suecas (cerca de US$ 1,2 milhão), para uma pessoa, um pequeno grupo de laureados ou uma organização.

Os anúncios dos Nobel de 2026 começaram na segunda-feira, 5, com o prêmio de Medicina. A programação segue na quarta-feira (7) com Química e na quinta-feira (8) com Literatura. Na sexta-feira (9) será concedido o Nobel da Paz e, na segunda-feira seguinte, dia 12, o Prêmio Nobel Memorial de Ciências Econômicas. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.