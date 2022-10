No Rio, PMs são presos por beber cerveja em padaria no horário de trabalho

Juliana Garçon (via Agência Estado)

Dois policiais militares do Segurança Presente foram presos bebendo cerveja numa padaria durante o horário de trabalho. O caso ocorreu em Quintino, na zona norte do Rio, na tarde do sábado, 9. A região de patrulhamento da dupla é Marechal Hermes.

A Corregedoria da Polícia Militar atuou após ser informada sobre o comportamento dos policiais, informou a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Polícia Militar em nota.

Os dois foram presos, autuados e conduzidos à unidade prisional da corporação.

"A Corporação ressalta que pune com rigor qualquer um de seus integrantes e que não compactua com desvios de conduta de seus membros", diz a nota.