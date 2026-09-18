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No Rio, bebê morre quatro dias após mãe que teve infecção depois de parto

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de Jéssica Duarte Gonçalves, de 28 anos, após o parto da filha no Hospital da Mulher Mariska Ribeiro, em Bangu, zona oeste do Rio. A bebê, Jade Duarte de Moura, de apenas nove dias, morreu na manhã de quinta-feira, 17, quatro dias após a morte da mãe, também com infecção.

A recém-nascida estava internada na UTI neonatal do Hospital Municipal Albert Schweitzer. Ela teve a alta após o nascimento, mas precisou ser encaminhada novamente para atendimento médico após também passar mal.

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De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, "apesar de receber todos os cuidados indicados e de todo o esforço da equipe médica, o bebê não resistiu e faleceu na manhã de quinta-feira."

Jessica Duarte Gonçalves morreu no domingo, 13, cinco dias depois de dar à luz a terceira filha no Hospital da Mulher Mariska Ribeiro. O parto foi realizado no dia 8 de setembro.

Apesar de queixas de fortes dores abdominais, a mulher recebeu alta médica. No entanto, com a piora dos sintomas, ela retornou ao Hospital da Mulher Mariska Ribeiro, sendo transferida para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, onde passou por cirurgia, mas não resistiu.

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A Polícia Civil investiga se houve negligência no atendimento prestado à mulher.

Segundo o atestado de óbito, Jéssica morreu em decorrência de choque misto, coagulação intravascular disseminada (CID), sepse puerperal e atonia uterina.

O caso é investigado na 34ª DP (Bangu).

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