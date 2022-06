No dia do santo, conheça as principais simpatias dedicadas a São Pedro

Da Redação

São Pedro é poderoso e ouve as preces de quem clama por ele

Se você quer fazer um pedido a São Pedro, o melhor dia para fazê-lo é no dia 29 de junho, o dia dedicado a este apóstolo de Jesus. São Pedro é poderoso e ouve as preces de quem clama por ele. Ainda dá tempo, então, se você tem um pedido urgente e é devoto de São Pedro, deverá encaminhar o seu pedido através de uma poderosa simpatia. Confira.

Você vai precisar de:



1 vela branca

1 pires

1 papel em branco

Caneta ou lápis

1 folha de jornal

Como fazer:

Acenda uma vela branca sobre o pires e ofereça a São Pedro. Logo depois, escreva no papel em branco o seu pedido e coloque-o ao lado do pires. Deixe a vela queimar por completo. Quando terminar, coloque os restos da vela e o papel com o pedido dentro de uma folha de jornal e jogue no lixo. O pires pode ser lavado e utilizado normalmente após o fim da simpatia.

Além desta, existem outras simpatias com pedidos específicos ao apóstolo, veja quais são:

SIMPATIA A SÃO PEDRO PARA PROTEGER A SUA CASA

No dia de São Pedro, 29 de junho, pegue um copo que nunca foi utilizado e preencha-o com água. Mergulhe dentro da água a chave da porta da frente da sua casa e diga em voz alta: “São Pedro, apóstolo e guardião, envolvei a minha casa e minha família em vossa proteção. São Pedro, proteja minha casa, assim como protege de intrusos o céu, afaste todo e qualquer mal da minha casa e com a ajuda do anjo guardião, não deixe entrar nenhum ladrão”. No dia seguinte, regue suas plantas com a água do copo, repetindo esse mesmo pedido.

SIMPATIA A SÃO PEDRO PARA FAZER UMA BOA VIAGEM

Faça essa simpatia para garantir a ida e a volta em segurança em todas as suas viagens. No dia 29, vá para um lugar tranquilo onde possa ficar sozinho, levante os braços e eleve os seus pensamentos ao céu. Peça a São Pedro segurança na viagem com a seguinte prece: “São Pedro, que eu consiga ir e voltar de minhas viagens com saúde e livre de acidentes e de morte súbita. Que Jesus e o Divino Espírito Santo também estejam no volante comigo, assim como o Senhor, meu São Pedro amigo”.

SIMPATIA A SÃO PEDRO PARA CONSEGUIR SUA CASA

Para realizar essa simpatia você deve pegar uma vela branca e virgem (que nunca foi acesa) e marcar com uma caneta a divisão de 9 pedaços iguais. Escreva o pedido pela sua casa a São Pedro em um papel em branco, lembre-se de descrever a sua casa em detalhes.

Acenda a vela no primeiro dia, coloque uma chave no mesmo pires e faça o pedido a São Pedro.

Deixe a vela queimar até a primeira marca e apague com a ponta dos dedos molhados. Repita o ritual nos demais dias até o nono dia, onde a vela acabará de queimar.

No final da novena, guarde a chave até que o seu pedido seja realizado. Quando você conseguir a sua casa, você deve colocar a chave atrás da porta principal como talismã da sorte.

Com informações do portal wemystic

