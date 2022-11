No Catar, brasileiros 'desafiam' árabes em batalha de dança; assista

Da Redação

Um vídeo de árabes e brasileiros no Catar está viralizando nas redes sociais

Um vídeo de árabes e brasileiros no Catar, onde acontece a Copa do Mundo, está viralizando nas redes sociais, nesta sexta-feira (25).

Entre os países na competição, quando se trata de cultura, hábitos e direitos, eles são muito diferentes, porém, uma coisa que o mundo inteiro tem em comum é a dança.

Isso ficou provado durante uma "batalha do passinho" entre brasileiros e árabes, que aconteceu pelas ruas de Doha. No vídeo publicado nas redes sociais, internautas comentaram:



"Mano eu não esperava esse final Os caras se apresentando e do nada os brasileiros no final do vídeo".

Assista:

os árabes fazendo a dança deles e do nada um grupo de brasileiros mandando o passinho e chamando pra batalha 🤣 pic.twitter.com/2kD1LrbZBm — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) November 25, 2022

