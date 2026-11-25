Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

Uma mulher ficou ferida e diversas famílias precisaram deixar suas casas após o desabamento de uma residência na Vila Maria, na zona norte de São Paulo, nesta terça-feira, 24. O incidente ocorreu por volta das 16h, na Rua do Imperador.

Segundo as equipes de resgate, a vítima foi encontrada sob os escombros com diversas fraturas. Ela recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Mandaqui. O estado de saúde dela não foi atualizado.

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Ao todo, 17 imóveis passaram por interdição total: cinco residências, dez apartamentos, uma zeladoria e uma academia. Outros dois imóveis sofreram interdições parciais. Com a medida, os moradores atingidos ficaram desalojados.

Por medida de segurança e risco estrutural na vizinhança, a Defesa Civil Municipal realizou uma série de bloqueios na região.

Ocorrência na 23 de Maio

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Em outra ocorrência registrada na capital, durante a madrugada desta quarta-feira, 25, uma árvore caiu sobre um veículo na Avenida 23 de Maio após o carro se envolver em uma colisão.

O ocupante do automóvel ficou ferido, foi socorrido pelas equipes de emergência e levado para um pronto-socorro da região.