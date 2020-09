Nitrato de amônio: o que é, para que serve e por que pode ser tão explosivo - TNOnline

Continua após publicidade

O nitrato de amônio é um sal e um dos fertilizantes mais utilizados na agricultura no mundo inteiro. Também é usado na fabricação de explosivos e bombas, por ser altamente inflamável.

A fórmula química NH4NO3, por vezes erroneamente denominada "nitrato de amoníaco" pela indústria, pode também ser utilizado na fabricação de explosivos e bombas, tal como no atentado em Oklahoma City, em 1995, e no ataque em Oslo, em 2011, pelo atirador norueguês Anders Breivik.

O nitrato de amônio, por si só, é relativamente pouco explosivo. Ele se apresenta como um pó branco ou em grânulos solúveis em água e é seguro, desde que não aquecido. A partir de 210 °C, decompõe-se e, se a temperatura aumentar para além de 290 °C, a reação pode tornar-se explosiva.

Segundo especialistas, normalmente o nitrato de amônio é estocado em grandes quantidades, pois a substância atende a uma grande demanda da agricultura por fertilizantes. A substância fornece nutrientes que são necessidade básica das plantas, que são os nutrientes NPK, sigla para nitrogênio, fósforo e potássio.

O nitrato de amônio não apresenta grandes riscos se armazenado de maneira segura, porque não explode sozinho. Ele precisa de algum “gatilho” grande para uma explosão. No caso do Líbano, foram as chamas de um incêndio num depósito vizinho de onde o nitrato de amônio estava armazenado.

Especialistas dizem que os armazéns precisam ser feitos de tal forma que não haja acúmulo de nitrato de amônio. É preciso garantir que não haja 'pontos quentes' (temperatura excessivamente alta) no material estocado, evitando a decomposição térmica.

Quando um composto explosivo detona, ele libera gás que se expande rapidamente. Essa “onda de choque” é essencialmente uma parede de ar denso que pode causar danos e se dissipa à medida que se espalha.

Uma massa explosiva de nitrato de amônio produz uma explosão que se move muitas vezes a velocidade do som, e essa onda pode refletir e saltar à medida que se move - especialmente em uma área urbana como a orla de Beirute - destruindo alguns edifícios, deixando outros relativamente intactos.

O poder explosivo do nitrato de amônio pode ser difícil de quantificar em termos absolutos, dada a idade e as condições em que foi armazenado. No entanto, pode ser tão alto quanto cerca de 40% da potência do TNT.

Com 40% da potência do TNT, a detonação de 2.750 toneladas de nitrato de amônio poderia produzir 1 p.s.i. de sobrepressão - definida como a pressão causada por uma onda de choque acima e acima da pressão atmosférica normal - a até 600 metros de distância.

A mesma explosão produziria 27 p.s.i. a uma distância de 793 pés de distância, o que destruiria a maioria dos edifícios e mataria pessoas por trauma direto ou atingido por detritos.

A detonação acidental de nitrato de amônio causou uma série de acidentes industriais mortais, incluindo o pior da história dos Estados Unidos: em 1947, um navio que transportava cerca de 2.000 toneladas de nitrato de amônio pegou fogo e explodiu no porto de Texas City, Texas, iniciando uma reação em cadeia de explosões e chamas que mataram 581 pessoas. O caso foi considerado uma das mais potentes explosões não nucleares da história.

Em 2015, falhas na armazenagem de nitrato de amônio também causaram explosões na cidade de Tianjin, na China, matando 173 pessoas

O produto químico também foi o principal ingrediente das bombas usadas em vários ataques terroristas.

Em 1995, dois extremistas americanos usaram a mesma substância, estocada em uma van, para explodir parte de um prédio na cidade de Oklahoma, também nos Estados Unidos. Ao todo, 168 pessoas morreram e 680 ficaram feridas. O atentado, cometido por Timothy McVeigh e seu cúmplice, Terry Nichols, foi um dos mais traumáticos da história dos EUA.

Em 2011, o extremista norueguês Anders Breivik usou o nitrato de amônio em seu ataque em Oslo, em 2011, ao usar o produto para explodir um carro em frente à sede do governo norueguês, matando oito pessoas.

Estadão Conteúdo