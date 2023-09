Nipah: saiba sobre o vírus mortal com potencial pandêmico

Siga o TNOnline no Google News

O estado de Kerela, ao sul da Índia, anunciou um lockdown que causou um alvoroço a nível internacional. De acordo com o governo local, 2 pessoas já faleceram e outras 5 foram diagnosticadas com o vírus Nipah.

A medida foi tomada para poder controlar a transmissão e identificar casos. A quarentena foi iniciada nesta terça-feira (12). Este é o 4° surto de Nipah desde 2018, quando 23 pessoas foram infectadas e 21 morreram, enquanto os surtos subsequentes em 2019 e 2021 mataram duas pessoas.

Nipah:

O Nipah (NiV) é um vírus zoonótico, transmitido de animais para humanos, que pode ser transmitido por alimentos contaminados ou diretamente entre pessoas. O vírus foi identificado em saliva de morcegos, e foi diagnosticado pela primeira vez no ano de 1999 e tem provocado atualmente surtos esporádicos no Sudoeste Asiático, por isso, está em destaque na lista de monitoramento da Organização Mundial da Saúde (OMS) de patógenos com potencial epidêmico.

Os morcegos que comem frutas são os principais reservatórios do vírus. O primeiro surto aconteceu na Malásia, onde homens pegaram o vírus de porcos, outra possível espécie hospedeira, considerada secundária em relação aos morcegos.



Segundo a pesquisadora Sarah Gilbert, uma das responsáveis pelo desenvolvimento da vacina de Oxford, contra o covid-19, caso o Nipah evolua o suficiente para disseminação com maior eficiência, como aconteceu com o coronavírus, ele poderá causar uma nova pandemia.

Sintomas:

Em pessoas infectadas o vírus pode causar encefalite (inflamação no cérebro) muito grave, com alto índice de letalidade. O sistema nervoso central é afetado, causando alteração nível de consciência, convulsão, febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos. Além disso, quadros de pneumonia podem surgir.

