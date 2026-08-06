Ninguém leva o prêmio máximo, e Lotofácil acumula em R$ 5 milhões
Concurso 3754 não teve ganhadores com 15 acertos; confira as dezenas sorteadas
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quarta (05), o concurso 3754, mas não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 01, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 25.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (06), é de R$ 5 milhões.
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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 199 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.191,19.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 8211 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 97971 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 523872 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
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Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingos.