Ninguém acerta seis dezenas e Mega-Sena acumula para R$ 65 milhões

Da Redação

Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio acumulado será de R$ 65 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2536 da Mega-Sena, que tinha prêmio principal de R$ 54,57 milhões. O resultado foi divulgado pela Caixa Econômica Federal divulgou neste sábado (5). O sorteio aconteceu pouco depois das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Os números sorteados foram: 09 - 22 - 27 - 30 - 33 - 45

Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio acumulado será de R$ 65 milhões e o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, dia 9.

Ainda segundo a Caixa Econômica, 163 apostas acertaram a quina, e levaram R$ 28.773,28 cada. Outros 10.787 apostadores acertaram a quadra, tendo direito a R$ 621,12 cada.

Antes da Mega-Sena, foi feito o sorteio de número 24 da loteria +Milionária, com prêmio de R$ 17,5 milhões. As dezenas sortedas foram: 22 - 29 - 31 - 32 - 36 - 45. Os trevos foram 6 e 5.

Com informações, Valor Investe

