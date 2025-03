Ninguém acerta os números e concurso 6667 da Quina acumula; confira

Ninguém acertou os seis números do concurso 6667 da Quina, sorteados na noite desta terça-feira (25). Agora, o próximo concurso será realizado nestaquarta-feira (26), às 20 horas (horário de Brasília), com prêmio estimado de R$ 12,5 milhões.

Os números sorteados foram: 02 - 03 - 19 - 42 - 48.

Aposta única do RJ ganha R$ 131 milhões no concurso 2.833 da Mega-Sena

Houve 94 jogos vencedores com quatro acertos, sendo que cada um deles ganhou R$ 5.712,47. Além disso, 7.853 apostas acertaram três números e faturaram R$ 65,12 cada uma. Ainda segundo a Caixa Econômica Federal, 176.048 apostas com dois acertos levaram R$ 2,90.

Como participar do próximo sorteio da Quina?

Para jogar na Quina, é possível escolher de cinco a 15 números entre 1 e 80. As apostas devem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto nas lotéricas credenciadas quanto no site oficial da Caixa.

Quanto custa apostar na Quina?

O valor mínimo da aposta, com cinco números, é de R$ 2,50. Caso o jogador opte por marcar 15 números, o custo passa de R$ 7,5 mil. No site da Caixa, a compra mínima em uma sessão virtual é de R$ 30, podendo incluir apostas em outras loterias.

Chance de ganhar o prêmio máximo da Quina

Com a aposta mínima de cinco números, no valor de R$ 2,50, a probabilidade de acertar todos os números e ganhar o prêmio máximo é de uma em 24 milhões. Ao adicionar uma dezena, o custo sobe para R$ 15, reduzindo as chances para uma em quatro milhões.

Como funciona o bolão oficial da Quina?

O bolão da Quina permite apostas em grupo a partir de R$ 12,50, com cotas mínimas de R$ 3,50 por participante. A Caixa aceita bolões com um mínimo de duas e um máximo de 50 cotas.

