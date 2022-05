Ninguém acerta na Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 100 mi

Da Redação

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.484 da Mega-Sena, sorteadas na noite desta quarta-feira (25) pela Caixa Econômica Federal. Assim, o prêmio que era de R$ 62,9 milhões acumulou em R$ 100 milhões.

continua após publicidade .

As dezenas sorteadas nesta quarta-feira foram: 59-36-41-54-14-11.

O próximo sorteio acontece no sábado (28), às 20h, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo.

continua após publicidade .

As apostas serão aceitas até uma hora antes do sorteio acontecer, de acordo com o horário de Brasília.