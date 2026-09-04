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Ninguém acerta as seis dezenas da Mega e prêmio sobe para R$ 48 milhões

Sorteio desta quinta-feira (3) teve 50 apostas com cinco acertos, que receberam R$ 36.500,74 cada

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ninguém acerta as seis dezenas da Mega e prêmio sobe para R$ 48 milhões
Autor A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00 - Foto: Reprodução

A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta quinta (03), o concurso 3053, mas não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 01, 13, 25, 35, 39, 51.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no domingo (06), é de R$ 48 milhões.

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📰 LEIA MAIS: Aposta de Rosário do Ivaí crava as dezenas da Lotofácil e leva mais de R$ 532 mil

Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 50 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 36.500,74.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 3297 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 912,43.

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Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e domingos.

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