Ninguém acerta as 15 dezenas e Lotofácil acumula para R$ 5 milhões

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Concurso 3764 não teve ganhador na faixa principal; 150 apostas acertaram 14 números

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta segunda (17), o concurso 3764, mas não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 25.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (18), é de R$ 5 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 150 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.160,55.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 6596 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 89026 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 520070 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingo.