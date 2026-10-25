Ninguém acerta as 15 dezenas da Lotofácil, prêmio vai a R$ 5 milhões

O prêmio principal da Lotofácil acumulou no concurso 3813, sorteado pela Caixa Econômica Federal na noite deste sábado (24), após nenhum apostador acertar as 15 dezenas. Apesar de ninguém ter levado a bolada máxima, 217 apostas em todo o país bateram na trave e acertaram 14 números, sendo 21 delas registradas no estado de Minas Gerais. Cada um dos ganhadores dessa faixa vai receber a quantia mínima de R$ 2,2 mil, valor que pode aumentar conforme o tipo e a quantidade de números marcados no volante.

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As dezenas sorteadas no concurso foram 04, 05, 06, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23 e 25. Os contemplados com premiações têm o prazo legal de até 90 dias, contados a partir da realização do sorteio, para fazer o resgate dos valores junto às agências da Caixa ou unidades lotéricas credenciadas. Caso o montante não seja retirado dentro do período estabelecido por lei, os recursos são integralmente repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Com a premiação acumulada, o concurso 3814 da Lotofácil, marcado para esta segunda-feira (26), tem prêmio estimado em R$ 5 milhões para quem cravar todos os números. A extração ocorre a partir das 21h no Espaço da Sorte, localizado na cidade de São Paulo, com transmissão em tempo real pelos canais oficiais da instituição no YouTube e nas redes sociais.