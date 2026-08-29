Ninguém acerta as 15 dezenas da Lotofácil e prêmio sobe para R$ 5 milhões

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Concurso 3774 teve 281 apostas ganhadoras na faixa de 14 acertos, com prêmio de R$ 1.784,10 para cada uma

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta sexta (28), o concurso 3774, mas não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no domingo (30), é de R$ 5 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 281 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.784,10.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 8219 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 91426 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 474312 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingo.