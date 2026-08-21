Ninguém acerta a Quina e prêmio chega a R$ 16 milhões nesta sexta-feira

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Prêmio principal não teve ganhador nesta quinta-feira (20)

A Quina realizou mais uma edição nesta quinta (20), o concurso 7097, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 14, 16, 65, 71, 76.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (21), é de R$ 16 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 30 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 17.218,30.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2940 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 167,33.

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Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 86987 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,65.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.