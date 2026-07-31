Ninguém acerta a Quina e prêmio acumula para R$ 1,2 milhão nesta sexta (31)

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Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingo

A Quina realizou mais uma edição nesta quinta (30), o concurso 7079, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 03, 29, 46, 50, 55.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (31), é de R$ 1,2 milhão.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 23 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10.490,57.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 1852 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 124,07.

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Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 48427 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,74.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingo.