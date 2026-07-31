Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
CONCURSO 7079

Ninguém acerta a Quina e prêmio acumula para R$ 1,2 milhão nesta sexta (31)

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingo

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.07.2026, 09:06:25 Editado em 31.07.2026, 09:07:10
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Ninguém acerta a Quina e prêmio acumula para R$ 1,2 milhão nesta sexta (31)
Autor A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00 - Foto: Reprodução

A Quina realizou mais uma edição nesta quinta (30), o concurso 7079, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 03, 29, 46, 50, 55.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (31), é de R$ 1,2 milhão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Bolão de Londrina acerta a quina da Mega-Sena e fatura quase R$ 195 mil

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 23 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10.490,57.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 1852 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 124,07.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 48427 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,74.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingo.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apostas Loteria prêmios quina sorteios
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV