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Ninguém acerta a Quina 7074 e prêmio sobe para R$ 22 milhões

Próximo sorteio será realizado neste domingo (26)

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.07.2026, 08:33:04 Editado em 25.07.2026, 08:50:04
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Ninguém acerta a Quina 7074 e prêmio sobe para R$ 22 milhões
Autor A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00 - Foto: Reprodução

A Quina realizou mais uma edição nesta sexta (24), o concurso 7074, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 17, 28, 29, 41, 77.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no domingo (26), é de R$ 22 milhões.

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📰 LEIA MAIS: Sem ganhadores, prêmio da Lotofácil acumula e chega a R$ 5 milhões

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 43 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 13.525,52.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 4881 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 113,48.

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Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 122506 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,52.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingo.

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