Ninguém acerta a Quina 7074 e prêmio sobe para R$ 22 milhões
Próximo sorteio será realizado neste domingo (26)
A Quina realizou mais uma edição nesta sexta (24), o concurso 7074, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 17, 28, 29, 41, 77.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no domingo (26), é de R$ 22 milhões.
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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 43 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 13.525,52.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 4881 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 113,48.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 122506 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,52.
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Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingo.