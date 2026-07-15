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Ninguém acerta a Quina 7065 e prêmio acumula para R$ 6 milhões

Sorteio do próximo concurso acontece nesta quarta (15)

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.07.2026, 09:04:38 Editado em 15.07.2026, 09:05:45
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Ninguém acerta a Quina 7065 e prêmio acumula para R$ 6 milhões
Autor Foto: Reprodução

A Quina realizou mais uma edição nesta terça (14), o concurso 7065, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 16, 18, 20, 40, 56.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (15), é de R$ 6 milhões.

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📰 LEIA MAIS: Sem ganhadores, Lotofácil acumula e prêmio sobe para R$ 5 milhões

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 56 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 6.730,64.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 3233 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 111,03.

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Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 76376 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,70.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

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